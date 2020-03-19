Sporda corona virüs zirvesi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün saat 13.30'da futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi.



Bakan Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacak.



Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarımızın başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

