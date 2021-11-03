Sporting Lizbon – Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

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Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a konuk oluyor.



Temsilcimiz Beşiktaş’ın henüz gruplarda puanı bulunmuyorken, rakibi S.Lizbon ise İstanbul’da oynanan son maçta Beşiktaş’ı 4-1 yenerek gruptaki ilk puanını almıştı.



Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa’da yoluna devam edebilmesi için kendi grubunda en az 4 puan toplaması gerekiyor.



Ev sahibi Sporting Lizbon 170.450 milyon euro piyasa değerine sahip



Temsilcimiz Beşiktaş’ın 135.350 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN OYNANACAK?



Sporting Lizbon – Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşması 3 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’de (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Beşiktaş’ta Ajdin Hasic, Pjanic, Batshuayi, Rosier, N’koudou sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.



Sporting Lizbon’da ise Tiago Tomás dışında sakat oyuncu bulunmuyor.



BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU



SPORTING LIZBON: (Muhtemel) Adán, Inácio, Feddal, Coates, Nunes, Palhinha, Porro, Reis, Gonçalves, Sarabia, Paulinho



BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan

"BÖYLE BİR MAÇTA ÇOK YÜKSEK BİR TEMPO BEKLENMEZ"