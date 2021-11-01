Sporting Lizbon – Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’a konuk oluyor. Beşiktaş'ın Avrupa sahnesinde mücadeleye devam etmesi için oldukça kritik olan bu karşılaşma saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 13:50

Sporting Lizbon – Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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, Portekiz ekibi Sporting ’a konuk oluyor.

Temsilcimiz Beşiktaş’ın henüz gruplarda puanı bulunmuyorken, rakibi S.Lizbon ise İstanbul’da oynanan son maçta Beşiktaş’ı 4-1 yenerek gruptaki ilk puanını almıştı.

Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa’da yoluna devam edebilmesi için kendi grubunda en az 4 puan toplaması gerekiyor.

Ev sahibi Sporting Lizbon 170.450 milyon euro piyasa değerine sahip

Temsilcimiz Beşiktaş’ın 135.350 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN OYNANACAK?

Sporting Lizbon – Beşiktaş UEFA C Grubu karşılaşması 3 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’de (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Beşiktaş’ta Ajdin Hasic, Pjanic, Batshuayi, Rosier, N’koudou sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.

Sporting Lizbon’da ise Tiago Tomás dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

SPORTING LIZBON: Adán, Inácio, Feddal, Coates, Nunes, Palhinha, Porro, Reis, Gonçalves, Sarabia, Paulinho

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Umut Meraş, Atiba, Souza, Alex Teixeira, Ghezzal, Kenan, Larin

"BÖYLE BİR MAÇTA ÇOK YÜKSEK BİR TEMPO BEKLENMEZ"

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