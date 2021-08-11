St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmasından sonra sarı kırmızılılar rövanş maçı hazırlıklarını sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı.

St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.



GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, St. Johnstone maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

