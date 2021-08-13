St. Johnstone - Galatasaray rövanş maçında İsmail Çipe'den büyük hata (İsmail Çipe kimdir?)

Üç Avrupa Kupası maçında hatalar yapan ve St. Johnstone ile oynanan ilk karşılaşmada da kırmızı kart gören Muslera, akşamki rövanş maçında cezası nedeniyle yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

Galatasaray'ın kalesini İsmail Çipe devralırken yaptığı hata ile damga vurdu.

İsmail Çipe 37. dakikadaki köşe vuruşunda boşa çıktı. St Johnstone golü Kerr ile buldu.

İsmail, kendisine faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu ama hakemin kararı değişmedi.

Daha sonrasında UEFA, St Johnstone'un golünü İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığını yazdı.

İSMAİL ÇİPE KİMDİR?

İsmail Çipe 5 Ocak 1995 yılında Hatay'da dünyaya geldi.

Hatayspor altyapısında futbola başlayan İsmail Çipe, 2010 yılında Galatasaray altyapısına transfer edildi.

Sarı kırmızılı ekibin alt yaş gruplarında forma giyen Çipe, 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

2016'da kiralandığı Bugsaşspor'da 8 maça çıkan İsmail, kalesinde 13 gol gördü ve 2017'de Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Burada çıktığı 14 maçta 24 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, bir sonraki sezon Tuzlaspor'a gönderildi.

Çipe ilk profesyonel maçına, 10 Kasım 2018'de Galatasaray'ın Süper Lig'de 3-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasıyla çıktı.

İstanbul ekibinde çıktığı 13 maçta kalesinde 12 gol gören İsmail, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarını Süper Lig ekibi Kayserispor'da geçirdi.

Galatasaray'da 8 maçta şans bulan İsmail, kalesinde 11 gol gördü. Sarı kırmızılı ekiple Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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