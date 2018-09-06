Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kalecileri Erce Kardeşler'in transferiyle ilgili kulübün internet sitesinden Türkçe ve İngilizce olarak Standard Liege Kulübü Başkanı Bruno Venanzi'ye hitaben yaptığı açıklamada, kendisini, 24 yaşındaki Erce Kardeşler'in hayata dair motivasyonunu düşürmekle suçlamıştı.

Başkan Özkan'ın bu açıklamasına açıklamarına Belçika ekibinden cevap geldi.

İşte yapılan yazılı açıklama:



"Altınordu futbol klübünün başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan’ın yaptığı açıklamayı anlamakta zorlanıyoruz.



Kaleci Erce Kardeşler ile ilgilendiğimiz doğrudur. Erce Kardeşler, geçen sezonun sonunda, Play-Off 1’de Genk’e karşı oynadığımız maçı seyretmek üzere, menajerleri ve Altınordu’nun sportif direktör ile beraber bizi stadyumumuzda ziyaret etti. Bu durumdan anlaşılacağı üzere, bu ziyaret Altınordu’nun bilgisi dahilinde ve karşılıklı saygı içinde gerçekleşti.

Ziyareti takiben, Altınordu klübüne somut bir teklif götürdük fakat Altınordu başkanı teklifimizi kabul etmedi. Buradan anlaşılacağı üzere, sözleşmesi Haziran 2018’de biten oyuncunun transferini engelleyen Standard de Liège değildir. Teklifedilmiş fırsatı reddeden Sayın Seyit Mehmet Özkan, haksız yere Standard de Liège’i suçlamaktadır" açıklamasını yaptı.