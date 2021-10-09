Stefan Kuntz: Takımda öz güven eksikliği var

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 1-1 sona eren Norveç maçını yorumlarken, "Düşündüğümüz ve planladığımız gibi başladık. İleride basıp baskıyla birlikte Norveç'in hata yapmasını bekleyip gol atmak istiyorduk ve bu tuttu. Bundan sonra Norveç kontrolü eline aldı. Hızlı paslaşmaları ve saha içerisindeki dizilişleriyle sahaya iyi yayıldılar. Biz onların davranışlarına reaksiyon veremedik. Buna çareyi bulamadık" dedi.



Takımın olumlu yönüyle ilgili olarak ise Kuntz, "Sevindiğim bir konu var. İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptı. Bu dokunuşlarla tekrar oyunu kontrol ettik. Buna çok sevindim. Aslında kornerlere ve duran toplara karşı iyi savunduk. Ancak gol pozisyonunda bire birde hata yapmamız ve oraya geç gitmemiz gole neden oldu. Ama onların ki de çalışılmış bir strateji" ifadelerini kullandı.



Maç öncesi takıma "Var gücünüzle oynayın bütün kalbinizi verin" dediğini aktaran Kuntz, "Oyuncularım da bunu yaptılar. Bu anlamda memnunum. Harika taraftara galibiyet armağan etmek isterdik. Olmadı. Maç berabere bitti. Ama iddiamız devam ediyor. Böyle bir gerçek var" diye konuştu.



Gruptan çıkma şansının ne kadar oldugu yönündeki soruya ise Alman çalıştırıcı, "Artık bundan sonra 9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda ikramda bulunacak takımlar olursa bunları değerlendireceğiz, kaçırmayacağız" yanıtını verdi.



Stefan Kuntz, oyunla ilgili olarak, "Duran toplarına çalışmıştık, ilk duran topları iyi savunduk ama yediğimiz golü engelleyemedik" derken; "Takım içerisinde öz güven eksikliği var. Genel itibariyle adil bir berabere sonucuyla yetinmek zorundayız" ifadelerini kullandı.