Stefan Kuntz: Türk Milli Takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

A milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi.

Hamit Altıntop'un kendisini aradığında çok şaşırdığını dile getiren Kuntz, "Gurur duydum. Türkiye ile ilgili olumlu anılarım var. 95-96 sezonunda Beşiktaş forması giydim. Burada sosyal hayata çok iyi entegre olduk. Eşim bol bol halka karıştı, çocuklarım anaokuluna gitti. Bu 1 yıllık bir deneyim olsa bile hiç halktan kopuk olmadık. Şu anda kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyon ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu görev için yüzde 100'ümü vereceğim. Yüzde 99 değil tamamen Türk Milli Takımı için çalışacağım" diyerek ilk sözlerini sarf etti.

"GENÇ TAKIM HOCALARININ BENİ GÖREV İÇİN ÖNERDİKLERİNİ BİLİYORUM"

Kuntz, Almanya Milli Takımı'nın başına geçme şansı konusunda ise, "Joachim Löw ayrılacağını açıkladığında bütün genç takım hocalarının konsensüs ile beni görev için önerdiklerini biliyorum. Biz bu konuda bir toplantı yapmak istedik ama gerçekleşmedi. Bu durumdan dolayı ben tatmin olmadığımı sorumlu kişilere söyledim ve bu konu kapandı. Hansi Flick, Bayern'den ayrılacağını ve milli takıma gideceğini açıkladığında bunun çok iyi bir karar olduğunu düşündüm çünkü 7-8 oyuncu Bayern'den Milli Takıma geliyordu. Bu noktadan sonra da konuyu kapattım" şeklinde konuştu.

Herkesten tavsiyeler alabileceğini, iletişime açık olacağını belirten Alman hoca, "İletişimde benim için güven ve dürüstlük çok önemlidir. Benim söylemediğim ama söylemiş gibi gösterildiğim bazı haberler çıktı. Bu tarz şeyler hoşuma gitmedi açıkçası. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden almaya çalışırsanız çok sevinirim" ifadesini de kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA OLUMSUZA DÖNEN TABLONUN SEBEPLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ"

Milli Takım'da olumsuza dönen bir tablo olduğunu ve bunun sebeplerini öğrenmenin ilk hedefi olduğunu belirten Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz çünkü geçmişte alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Fakat sonra olumsuza dönen bir tablo var. Bunun sebeplerini yapacağım yüz yüze görüşmelerde öğrenmek, ilk hedefim olacak. Tabii ki her hocanın kendi tarzı var, ben de kendi tarzımla yaklaşacağım. Bu süreçte oyuncularla ilgili çok fazla bilgi aldım. Maçları hem televizyondan hem de stattan izledim. Her oyuncunu bir puzzle parçası olarak düşündüğümüzde oyuncularımızı, resim oluşturmak için kullanacağız. Bizim hedefimiz bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren performansı yeniden yakalayabilmek. Buna ve daha iyisine ulaşmak için çalışacağız."

TAZMİNAT VE PRİM KONUSUNA NASIL BAKIYOR?

Milli takımda yıllardır sorun olan ve polemik haline gelen prim ve tazminat konuları hatırlatılan Alman teknik adam öncelikle, "Sözleşmemde her iş sözleşmesinde olduğu gibi bir tazminat maddesi bulunuyor. Eğer sözleşmem sona ererse Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda diyerek gülümsedi ve "Norveç maçını kaybetsek de sizlerle cumartesi günü burada yine buluşacağız" diye konuştu.

Prim konusunda ise Kuntz şöyle konuştu: "Almanya'da da prim konusu gündeme gelmiştir. Pazarlama etkisi gibi konulara baktığınızda bunları hep milli takım getirir. Bir taraftan da bu bir kulüp takımı değildir. Gurur, onur, ülkeyi temsil etme gibi konular devreye girdiği için orada da 2'nci bir görüş olur. Ben bunları söyleyebilirim. Buna karar verecek olan yönetimdir."



HAMİT ALTINTOP: KISA, ORTA VE UZUN VADEDE HEDEFLERİMİZ VAR. UZUN VADEDE HEDEF DÜNYANIN EN İYİ 15 TAKIMI ARASINA GİREBİLMEK

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirten Hamit Altıntop, "Kısa vadede hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak, bunu başarabiliriz. Orta vadede, Avrupa Futbol Şampiyonası'na kesinlikle katılmamız gerekiyor. İyi bir futbol görüntüsü vermemiz gerekiyor. Uzun vadede ise FIFA sıralamasında ilk 15'i zorlamamız gerekiyor, o potansiyelimiz var. Nüfus olarak da kalite olarak o gücümüz var" diyerek iddiasını ortaya koydu.