İki kez sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Stephen Curry'nin kariyeri boyunca attığı 2 bin 469 üçlüğü gözlerinde çocukluktan görme bozukluğuna rağmen attığı anlaşıldı.

Golden State Warriors'un oyun kurucusu Curry, Şubat ayında oynadığı maçlarda 135 şuttan sadece 51 isabet oranını yakalayabildi. Gözünde doğuştan 'Keratokonus' hastalığı (Kornea incelmesi) bulunan Curry'nin bu maçlarda görüş kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

All-star arasından sonra yüzde 36 isabet oranlarına gerileyen Curry, lens takmaya başlayarak tekrar yüzde 50'lere yaklaşmayı başardı. Curry, "Sanki bütün dünya gözümün önünde belirdi" dediği belirtiliyor.

KERATOKONUS NEDİR?



Keratokonus , gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın (kornea) öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi ile karakterize her iki gözü birden etkileyen, ilerleyici bir hastalıktır. Kornea sivrileşmesi olarakda bilinir.



Kornea göze gelen ışınların kırıldığı en önemli göz tabakasıdır. Bu bölgede oluşan değişimler ışınların yanlış odaklanmasına sebebiyet vererek görme kalitesini ciddi şekilde bozarlar Aile hikayesi olanlarda ve alerjik bünyeli kişilerde daha sık görülen bu hastalıkta en önemli şikayet gözlük ile düzeltilemeyen görme azlığıdır.



Keratokonus genellikle 15-16 yaşlarında başlar ve 35 yaşına kadar ilerleme gösterebilir. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmeltedir. Keratokonusun ilk evrelerinde şikayet genellikle gözlük numarasının sık değişmesidir. Hastalık ilerledikçe gözlük ile net bir görüş sağlanamaz.