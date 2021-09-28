Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Katar ekibi Al Rayyan'a transfer oldu.

Ntvspor 28.09.2021 - 16:54

Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu

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Sevilla ve Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu.

Son olarak Roma'da forma giyen 32 yaşındaki Fransız oyuncu, bedelsiz olarak Katar ekibine katıldı.

Laurent Blanc'ın menajerliğini üstlendiği Al Rayyan, geçtiğimiz günlerde James Rodriguez'i kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY'DA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Steven Nzonzi, 2019-20 sezonunda Galatasaray'a Roma'dan kiralık olarak gelmiş, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Fransız orta saha oyuncusu bu fesihten sonra ülkesinin Rennes takımına transfer olmuştu.

Nzonzi, sarı-kırmızılılarda 15 maçta forma giymişti.

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