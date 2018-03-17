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Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü

Anadolu Ajansı

Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27'nci haftasının açılış maçında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 4 ve 75'inci dakikalarda Mario Gomez attı. Freiburg'un tek golünü ise 53'üncü dakikada Nils Petersen kaydetti.

Stuttgart böylelikle, Tayfun Korkut göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ev sahibi ekipte, milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlı ekip puanını 37'ye çıkararak 8'inci sıraya yükselirken, Freiburg ise 30 puanla 14'üncü sırada kaldı.

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