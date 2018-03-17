Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 4 ve 75'inci dakikalarda Mario Gomez attı. Freiburg'un tek golünü ise 53'üncü dakikada Nils Petersen kaydetti.
Stuttgart böylelikle, Tayfun Korkut göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Ev sahibi ekipte, milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
Kırmızı-beyazlı ekip puanını 37'ye çıkararak 8'inci sıraya yükselirken, Freiburg ise 30 puanla 14'üncü sırada kaldı.
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Anadolu AjansıSpor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27'nci haftasının açılış maçında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.
Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 4 ve 75'inci dakikalarda Mario Gomez attı. Freiburg'un tek golünü ise 53'üncü dakikada Nils Petersen kaydetti.