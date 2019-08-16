Beşiktaş Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren YouTuber, maçın ardından gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İngiliz Mirror gazetesi, maçın ardından da bir taraftarın sahaya girerek zaferi kutlayan Liverpool kalecisi Adrian'ı sakatladığını duyurdu.
Görüntülerde Adrian, Chelseali Abraham'ın penaltısını kurtardıktan sonra takım arkadaşlarıyla sevinirken, sahaya giren bir taraftar yerde kayarak oyuncuların arasına girerken görülüyor.
As kalecisi Allison'ın ardından Adrian'ı da sakatlığa kurban veren Liverpool'da hafta sonu oynanacak Southampton maçında kaleyi kimin koruyacağı belirsizliğini koruyor.
Adrian iyileşemezse Southamptan maçında kaleyi 35 yaşındaki Andy Lonergan'ın koruması bekleniyor.
"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, "Sosyal medyada hepimiz birlikteyken bir taraftar neden sahaya girerek Adrian'ın bileğine vurur anlamıyorum" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
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