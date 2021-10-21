Süper Lig 10. hafta maç programı (Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?)

Haberler 21.10.2021 - 11:52
Süper Lig'de 10. hafta, yarın Yeni Malatyaspor ile Altay arasında yapılacak maçla başlayacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI
Haftanın öne çıkan maçlarından olan Galatasaray-Beşiktaş maçı, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodofone Park'ta oynanancak. Merakla beklenen derbi saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:
22 EKİM CUMA
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 EKİM CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 EKİM PAZAR
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 EKİM PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)