Süper Lig 10. hafta maç programı (Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?)

Süper Lig’de 10. Hafta heyecanı Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Haberler 21.10.2021 - 11:52

Süper Lig 10. hafta maç programı (Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?)

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Süper Lig'de 10. hafta, yarın Yeni Malatyaspor ile Altay arasında yapılacak maçla başlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI

Haftanın öne çıkan maçlarından olan Galatasaray-Beşiktaş maçı, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodofone Park'ta oynanancak. Merakla beklenen derbi saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:

22 EKİM CUMA

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 EKİM CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 EKİM PAZAR

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 EKİM PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

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