Süper Lig 13. hafta maç programı (Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?)

Süper Lig’de 13. Hafta heyecanı, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Haberler 18.11.2021 - 16:30

Süper Lig 13. hafta maç programı (Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?)

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'de 13. hafta, 20 Kasım Cumartesi günü Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla başlayacak. 

Haftanın öne çıkan müsabakasında ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde maçı hakem Umut Meler yönetecek.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARI

12 Kasım Cumartesi

13:30 Hatayspor - Antalyaspor
16:00 Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16:00 Başakşehir - Sivasspor
19:00 Alanyaspor - Beşiktaş

13 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa - Karagümrükspor
16:00 Konyaspor - Ç.Rizespor
16:00 Altay - Adana Demir
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe

14 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:00 Kayserispor - Göztepe

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