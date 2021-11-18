Süper Lig 13. hafta maç programı (Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?)

Haberler 18.11.2021 - 16:30
Süper Lig'de 13. hafta, 20 Kasım Cumartesi günü Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Haftanın öne çıkan müsabakasında ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde maçı hakem Umut Meler yönetecek.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARI
12 Kasım Cumartesi
13:30 Hatayspor - Antalyaspor
16:00 Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16:00 Başakşehir - Sivasspor
19:00 Alanyaspor - Beşiktaş
13 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa - Karagümrükspor
16:00 Konyaspor - Ç.Rizespor
16:00 Altay - Adana Demir
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe
14 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:00 Kayserispor - Göztepe