Süper Lig heyecanı başlıyor! (Fenerbahçe-Kayserispor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Yarın saat 21.00'de, Ülker Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, BeIN Sports1'den naklen yayınlanacak. Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı lacivertliler, haftaya 40 puanla 7.sırada giriyor.

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TAHİR KARAPINARLI İLK MAÇ

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak.

Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

ALTAY YENİDEN KALEYE GEÇECEK

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak.

Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.

DİRAR GERÇEK POZİSYONUNA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak. Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek. Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.



Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak. Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz Simon Falette ikilisinden oluşacak.