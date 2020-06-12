Süper Lig heyecanı başlıyor (Süper Lig puan durumu)

ntv.com.tr 12.06.2020 - 09:10
Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen futbol karşılaşmaları 12 Haziran'dan itibaren başlıyor.
12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları da belli oldu.
12 HAZİRAN CUMA
21.00 Göztepe - Trabzonspor
21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
13 HAZİRAN CUMARTESİ
18.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.00 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
14 HAZİRAN PAZAR
18.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 HAZİRAN PAZARTESİ
21.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
19 HAZİRAN CUMA
21.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20 HAZİRAN CUMARTESİ
18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
21 HAZİRAN PAZAR
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
21.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
22 HAZİRAN PAZARTESİ
21.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
26 HAZİRAN CUMA
21.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
- 27 HAZİRAN CUMARTESİ
18.30 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor
21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
28 HAZİRAN PAZAR
18.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Trabzonspor
6 TEMMUZ PAZARTESİ
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
7 TEMMUZ SALI
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA
18.30 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor
18.30 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü
21.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
9 TEMMUZ PERŞEMBE
18.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa