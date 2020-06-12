Süper Lig heyecanı başlıyor (Süper Lig puan durumu)

Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen futbol karşılaşmaları 12 Haziran'dan itibaren başlıyor.

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları da belli oldu.

12 HAZİRAN CUMA

21.00 Göztepe - Trabzonspor



21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor



13 HAZİRAN CUMARTESİ



18.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor



21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



21.00 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

14 HAZİRAN PAZAR

18.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor



21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü



21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray



15 HAZİRAN PAZARTESİ



21.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

19 HAZİRAN CUMA



21.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 HAZİRAN CUMARTESİ

18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği



21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe



21.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş



21 HAZİRAN PAZAR



18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe



21.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor



21.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

22 HAZİRAN PAZARTESİ

21.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor



21.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor



26 HAZİRAN CUMA



21.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor



- 27 HAZİRAN CUMARTESİ



18.30 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor



21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor



21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 HAZİRAN PAZAR

18.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor



21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor



21.00 Galatasaray - Trabzonspor



6 TEMMUZ PAZARTESİ



21.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş



7 TEMMUZ SALI



18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe



21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor



8 TEMMUZ ÇARŞAMBA



18.30 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor



18.30 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor



21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü



21.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



9 TEMMUZ PERŞEMBE

18.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor



21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor



21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa