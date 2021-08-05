Süper Lig ne zaman başlıyor ? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman

ntv.com.tr 05.08.2021 - 12:44
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon açılış maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 20:30’da ligin son şampiyonu Beşiktaş ve Rizespor arasındaki mücadele ile başlayacak.
Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi
Süper Lig’in 64. Sezonu olacak 2021-2022 sezonu 13 Ağustos’ta başlayacak. Ligin ilk yarısı 27 Aralık’ta sona erecek ve 7 Ocak’ta ikinci yarısı başlayacak. Sezonun bitiş tarihi ise 22 Mayıs’ta olacak.
4 büyüklerin açılış karşılaşmaları ise şöyle;
Beşiktas – Rizespor
Adana Demirspor – Fenerbahçe
Yeni Malatya – Trabzonspor
Giresunspor - Galatasaray