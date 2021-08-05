Süper Lig ne zaman başlıyor ? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman

Türk Futbolunun en üst ligi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ligde mücadele edecek takımların transfer çalışmaları hızla sürerken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ve ilk hafta eşleşmeleri büyük bir merak konusu.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 12:44

Süper Lig ne zaman başlıyor ? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk hafta maçları ne zaman

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon açılış maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 20:30’da ligin son şampiyonu Beşiktaş ve Rizespor arasındaki mücadele ile başlayacak.

Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig’in 64. Sezonu olacak 2021-2022 sezonu 13 Ağustos’ta başlayacak. Ligin ilk yarısı 27 Aralık’ta sona erecek ve 7 Ocak’ta ikinci yarısı başlayacak. Sezonun bitiş tarihi ise 22 Mayıs’ta olacak.

4 büyüklerin açılış karşılaşmaları ise şöyle;

Beşiktas – Rizespor

Adana Demirspor – Fenerbahçe

Yeni Malatya – Trabzonspor

Giresunspor  - Galatasaray

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