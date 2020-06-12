Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacak açıklamasının ardından Google'da ''Süper Lig puan durumu 2020'' en çok aranan kelimeler arasına girdi. Ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Lig maçlarının ne zaman yapılacağı, Süper Lig fikstür 2020 de merak ediliyor. İşte küresel salgın arasından sonra devam edecek Süper Lig puan durumu 2020 hakkında merak edilenler...

ntv.com.tr 12.06.2020 - 12:36

Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür)

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Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen futbol karşılaşmaları 12 Haziran'dan itibaren başlıyor. 

Bu akşam başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları da belli oldu. 

12 HAZİRAN CUMA

21.00 Göztepe - Trabzonspor

21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

13 HAZİRAN CUMARTESİ

18.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.00 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

14 HAZİRAN PAZAR

18.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 HAZİRAN PAZARTESİ

21.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

19 HAZİRAN CUMA

21.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 HAZİRAN CUMARTESİ

18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

21 HAZİRAN PAZAR

18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

21.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

22 HAZİRAN PAZARTESİ

21.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

26 HAZİRAN CUMA

21.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

27 HAZİRAN CUMARTESİ

18.30 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor

21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 HAZİRAN PAZAR

18.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.00 Galatasaray - Trabzonspor

6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

7 TEMMUZ SALI

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

18.30 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

18.30 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor

21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 TEMMUZ PERŞEMBE

18.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

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