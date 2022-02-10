Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:34
Haftanın açılış müsabakasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
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