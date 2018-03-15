Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
Anadolu AjansıSpor
Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa-Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak26. hafta maçlarının programı şöyle: