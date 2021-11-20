Süper Lig'de derbi günü (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri)

Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Halil, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed



Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha



DERBİ KAPALI GİŞE

Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.



BOEY VE ARDA TURAN OYNAMAYACAK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.



Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.



Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.



LİGDE 129. SINAV



Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.



Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.



DERBİDE İLK GOL ÖNEMLİ



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.