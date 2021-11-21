Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.Nef Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetiyor.Karşılaşma 0-0 devam ediyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINİLK 11'LERGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, HalilFenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, BerishaDERBİ KAPALI GİŞENef Stadı'ndaki mücadele uzun süre sonra kapalı gişe oynanan ilk derbi olacak. TFF'nin kararıyla artık maçlarda seyirci kısıtlaması uygulanmıyor. LİGDE 129. SINAVGalatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.DERBİDE İLK GOL ÖNEMLİSpor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.