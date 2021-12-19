Süper Lig'de görünüm

Haberler - Anadolu Ajansı 19.12.2021 - 23:02
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
TOPLU SONUÇLAR
GZT Giresunspor-Altay: 3-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1
Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: 0-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2
PUAN DURUMU
18. HAFTANIN PROGRAMI
21 Aralık Salı
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)