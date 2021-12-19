Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.



Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.



Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.



Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.



TOPLU SONUÇLAR



GZT Giresunspor-Altay: 3-1



Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3



Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0



İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0



Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3



Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1



Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0



Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1



Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: 0-0



Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2



PUAN DURUMU

18. HAFTANIN PROGRAMI



21 Aralık Salı



17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)



17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)



20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



22 Aralık Çarşamba



17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)



20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)



23 Aralık Perşembe



17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)



20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)