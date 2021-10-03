Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. 19 puanlı Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Trabzonspor 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 21:30 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 21:31

Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi.

Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep-Altay: 4-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3

PUAN DURUMU

9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Ekim Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

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