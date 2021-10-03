Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 21:30 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 21:31
Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi.
Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep-Altay: 4-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3
PUAN DURUMU
9. HAFTA MAÇ PROGRAMI
15 Ekim Cuma
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)