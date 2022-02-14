Süper Lig'de görünüm: Puan durumu, toplu sonuçlar, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve farkı maç fazlasıyla 12 puana yükseltti.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 22:25 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 22:31

Süper Lig'de görünüm: Puan durumu, toplu sonuçlar, gelecek haftanın programı

Toto 'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

TOPLU SONUÇLAR

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

18 Şubat Cuma

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

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