Süper Lig'de görünüm: Puan durumu, toplu sonuçlar, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.



Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.



Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.



Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



TOPLU SONUÇLAR



Altay-Çaykur Rizespor: 0-0



Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0



GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2



Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1



Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1



Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0



Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2



Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1



Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1



Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1



PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



18 Şubat Cuma



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)



20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)



19 Şubat Cumartesi



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)



16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)



20 Şubat Pazar



13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



21 Şubat Pazartesi



20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)