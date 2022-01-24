Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 00:16
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.
Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.
TOPLU SONUÇLAR
Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
PUAN DURUMU
24. HAFTANIN PROGRAMI
4 Şubat Cuma
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)