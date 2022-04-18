Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.



Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.



Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.



Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.

TOPLU SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1



Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1



Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1



Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3



Altay-Medipol Başakşehir: 1-1



Fenerbahçe-Göztepe: 2-0



İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1



Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0



GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0



Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0



PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:



22 Nisan Cuma



20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)



23 Nisan Cumartesi



16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)



20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)



24 Nisan Pazar



16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)



20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)



25 Nisan Pazartesi



20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)