Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 22:51 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 22:52
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.
Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.
TOPLU SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3
Altay-Medipol Başakşehir: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0
GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0
Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:
22 Nisan Cuma
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)