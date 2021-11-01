Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor liderliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.



Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.



Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu.

Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.



Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.



TOPLU SONUÇLAR



Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1



Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0



Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1



Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0



İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1



Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1



Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2



Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0



GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2



Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1



PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:



5 Kasım Cuma



20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)



20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)



6 Kasım Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)



19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)



7 Kasım Pazar



13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)



19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

