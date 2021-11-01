Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor liderliğini sürdürdü

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 22:37
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu.
Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.
TOPLU SONUÇLAR
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:
5 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)