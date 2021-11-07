Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.



Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.



Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

TOPLU SONUÇLAR



Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0



Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0



Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3



Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0



Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2



Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2



VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1



Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0



Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2



PUAN DURUMU

13. HAFTA MAÇ PROGRAMI



20 Kasım Cumartesi



13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)



16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)



16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)



21 Kasım Pazar



13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)



16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)



22 Kasım Pazartesi



20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK



20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

