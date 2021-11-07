Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor namağlup liderliğini sürdürdü

Haberler - Anadolu Ajansı 07.11.2021 - 21:28 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 21:36
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
TOPLU SONUÇLAR
Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2
PUAN DURUMU
13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Kasım Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)