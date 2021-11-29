Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor puan farkını 10'a çıkardı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.11.2021 - 22:20
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.
TOPLU SONUÇLAR
Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Altay: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0
Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0
Göztepe-Fenerbahçe: 1-1
PUAN DURUMU
15. HAFTA PROGRAMI
3 Aralık Cuma
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
4 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)
5 Aralık Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)