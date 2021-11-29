Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor puan farkını 10'a çıkardı

Ligde 14. hafta maçları tamamlandı. Lider Trabzonspor, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.11.2021 - 22:20

Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor puan farkını 10'a çıkardı

Toto 'de 14. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.

TOPLU SONUÇLAR

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 1-1

PUAN DURUMU

15. HAFTA PROGRAMI

3 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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