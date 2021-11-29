Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor puan farkını 10'a çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.



Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.



Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.



TOPLU SONUÇLAR



Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0



Medipol Başakşehir-Altay: 0-0



Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0



Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0



Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4



Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-2



VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2



Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0



Göztepe-Fenerbahçe: 1-1

PUAN DURUMU

15. HAFTA PROGRAMI



3 Aralık Cuma



20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)



4 Aralık Cumartesi



13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)



16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)



19.00 Galatasaray-Altay (Nef)



5 Aralık Pazar



13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)



16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)



19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



6 Aralık Pazartesi



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)