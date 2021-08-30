Süper Lig'de görünüm: Üçüncü hafta sonunda Trabzonspor zirvede

Anadolu Ajansı 30.08.2021 - 00:44 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 00:45
Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
TOPLU SONUÇLAR
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2
Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1
Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0
Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2
GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1
Altay-Fenerbahçe: 0-2
PUAN DURUMU
4. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)