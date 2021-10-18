Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor zirveye yükseldi

Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor zirveye çıktı. Bordo-mavilileri 19'ar puanlı Hatayspor ve Fenerbahçe takip etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 23:14

Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor zirveye yükseldi

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.

TOPLU SONUÇLAR

Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2

GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

10. HAFTA MAÇ PROGRAMI

22 Ekim Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

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