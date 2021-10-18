Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor zirveye yükseldi

Haberler - Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 23:14
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.
TOPLU SONUÇLAR
Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2
GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Göztepe: 1-2
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
10. HAFTA MAÇ PROGRAMI
22 Ekim Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 Ekim Pazar
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)