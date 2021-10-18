Süper Lig'de görünüm: Trabzonspor zirveye yükseldi

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.



Ligde 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.



Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.

TOPLU SONUÇLAR



Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2



GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0



Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2



Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2



Kasımpaşa-Göztepe: 1-2



Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0



Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1



Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1



Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3



Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

10. HAFTA MAÇ PROGRAMI



22 Ekim Cuma



20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)



23 Ekim Cumartesi



13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)



24 Ekim Pazar



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)



25 Ekim Pazartesi



20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)