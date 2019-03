5 yıl önce kullanılmaya başlanan Passolig kartları, bugün 4.5 milyon taraftara ulaştı.



Passolig'in 5 yılını değerlendiren Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Küme düşme ve şampiyonluk mücadelesinin kızışmasıyla sezon sonunda kart sayısının 4.8 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Ortalama seyirci sayısı da artıyor düzenli olarak. Bu sezon ortalama seyirci sayısında 15 bin rakamını yakalayabiliriz. Süper Lig'de her hafta oynanan 9 maçın ortalama bilet hasılatı ise 2.9 milyon lirayı buluyor. Kombine ve loca satışları hariç her hafta sadece bilet için ödenen rakam bu. Geçen yıla göre de yüzde 10'luk artış var" dedi.



“EN UYGUN FİYATLI BİLET RİZESPOR’DAN”



Hürriyet gazetesinde yer alan Ceyhun Kuburlu'nun haberinde Anadolu'da da futbol izleme kültürünün oluşmaya başladığını anlatan Sümer, "Biletlerin yüzde 100'ü satılsa da kombinelilerin gelmediği maçlar oluyor. 4 büyüklerin yanı sıra Göztepe, Ankaragücü ve Erzurumspor ortalama yüzde 75 doluluk oranına sahip. Son dört maçta Süper Lig olarak 14 bin 800'deyiz. Bu sene 15 bin olur. Yaklaşık 3 yıl sonra ise Süper Lig'de yer alan takımlara göre ortalama seyirci sayılarının 21 bine ulaşmasını öngörüyoruz. Anadolu'nun müthiş bir yükselişi var. Kayseri 13-14 bin izleyici bandına oturdu, Sivas bu seviyelerde geziyor. Rizespor bu yıl adeta rekora koşuyor. Şehir takımları her geçen yıl yükseliyor. Sezonun ilk haftasından bugüne kadar en uygun fiyatta bilet satan kulüplerin başında Çaykur Rizespor geliyor. Bilet fiyatları sezon başından beri 5-15 TL arasında değişiyor" dedi.



“EN YAŞLI TARAFTAR 99 YAŞINDA”



18 yaş altı taraftar sayısının 400 bini bulduğunu belirten Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "300 bini aşkın da kadın taraftar bulunuyor. 80 yaş üstü düzenli olarak maça giden taraftar sayısı ise 3 bini aşıyor. Süper Lig'in en yaşlı taraftarı 99 yaşında ve Bursaspor kartı çıkarmış. İkinci sırada 98 yaşında Konyaspor logolu kartı olan bir kadın taraftar var. Yabancılara satılmış 150 bine yakın Passolig kartı bulunuyor. En çok yabancı taraftarın geldiği maç ise Galatasaray-Schalke maçı oldu. Şampiyonlar Ligi maçında tribünlerde 2 bin 500 yabancı taraftar vardı. Passolig kartı çıkartan Japon taraftar sayısı ise 1000 civarında" şeklinde konuştu.

HANGİ TAKIMIN KAÇ ADET PASSOLİG KARTI VAR?

874 bin 880 adet ile Galatasaray'ın ilk sırada yer aldığı Passolig kartlarında, 818 bin adet ile Fenerbahçe 2'nci, 722 bin adet ile Beşiktaş 3'üncü sırada yer alıyor. Sıralama şöyle devam ediyor;



4 Trabzonspor 257 bin 139

5 Bursaspor 146 bin 676

6 Konyaspor 140 bin 331

7 Antalyaspor 110 bin 994

8 Kayserispor 72 bin 027

9 Malatyaspor 70 bin 386

10 Göztepe 67 bin 339

11 Başakşehir 57 bin 887

12 Erzurumspor 56 bin 124

13 Sivasspor 55 bin 894

14 Rizespor 42 bin 111

15 Ankaragücü 40 bin 493

16 Akhisarspor 39 bin 405

17 Alanyaspor 38 bin 802

18 Kasımpaşa 16 bin 476