Süper Lig’de haftanın derbisi: Beşiktaş – Galatasaray (Muhtemel 11’ler)

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Süper Lig’de Beşiktaş, 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek, yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bıyık yapacak.



350’NCİ RANDEVU



Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.



İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı



LİGTEKİ SON DURUM



Ligde dokuz hafta sonunda 17 puanı bulunan siyah beyazlılar +7 averajla 4’ncü sırada bulunuyor.



Galatasaray da 17 puana sahipken +2 averajla 7’nci sırada bulunuyor.



İki takımın aralarında oynadığı son 5 maçın 2’sini Galatasaray, 2’sini Beşiktaş kazanırken 1 maçta berabere bitti.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Yoğun bir sakatlık dönemi atlatan Beşiktaş’ta Ajdin Hasic, N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Atakan Üner mücadelede forma giyemeyecekler



Galatasaray’da ise gözünde yaralanması bulunan Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey Sakatlıkları nedeniyle takımlarına destek veremeyecekler.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu’na saha içindeki saldırısı sonrası PFDK’ya sevk edilen ve 8 maçlık ceza alan Marcao ise mücadelede forma giyebilecek



İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11’LERİ



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Wellinton, Umut, Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

KIRILMA ANI: FATİH TEKKE