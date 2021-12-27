Süper Lig’de ikinci devre ne zaman başlayacak?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Süper Lig’de 19. Haftanın sonuna gelindi.



Bu hafta oynanacak Kayserispor-Sivasspor ve Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla birlikte kulüpler resmen ara transfer dönemine girmiş olacak.



İlk yarı maçlarını tamamlamış takımlardan Fenerbahçe 32 puanla 4. sırada Galatasaray ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor.



Beşiktaş ise 28 puanla 7. Sırada. Fakat siyah beyazlıların sıralamadaki yeri Konyaspor maçından sonra kesinleşecek.



Sivasspor ise Kayserispor karşısında galip geldiği takdirde Lig’de Galatasaray’ın üstünde yer alacak.



LİDER TABZONSPOR



Süper Lig’de ilk yarıyı lider bitireceği kesinleşen Trabzonspor en yakın rakibi Konya’ya 10 puan fark attı.



Konyaspor, Beşiktaş karşısında kazanması taktirde farkı 7 puana indirecek.



Ayrıca Karadeniz ekibi, bu sezon 19 maç sonunda topladığı 46 puanla ilk yarı sonunda 2,42 puan ortalamasını yakalayarak en iyi ortalamalarından birine imza attı.



SÜPER LİG’DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig’de 27 Aralık’ta oynanacak 19. hafta maçlarından sonra ilk yarı bitmiş olacak. Süper Lig’in ikinci yarısı ise 7 Ocak Cuma günü saat 20.00’de oynanacak Trabzonspor-Yeni Malatyaspor mücadelesiyle başlayacak.



Böylelikle futbolseverler 11 günlük bir aradan sonra Süper Lig mücadelelerini tekrar izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ KONYA DEPLASMANINDA (MUHTEMEL 11)