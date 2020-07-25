Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu

Süper Lig'de sezonun son haftasında 7 karşılaşma oynandı. Ankaragücü'nün ardından ligden düşen diğer iki takım ise Yeni Malatya ve Kayserispor oldu. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 62'ye yükseltti ve ligi 3. sırada bitirdi.

25.07.2020 - 23:18

Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu

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Son dakika haberi! Süper Lig'de sezonun son haftasında 7 karşılaşma oynandı. Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'den düşen son iki takım oldu.

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliğini yendi, Sivasspor'un Göztepe deplasmanında mağlup olmasıyla Kara Kartallar sezonu 3. sırada bitirdiler.

Fenerbahçe, ligin son karşılaşmasında kendi evinde Çaykur Rizespor'u yenerek sezonu 7. sırada bitirdi.

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI:

Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş
Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
Göztepe 3 - 1 Sivasspor
Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor
Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK

PUAN DURUMU

LİGİN SON MAÇI BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA ARASINDA

Süper Lig 2019-2020 sezonunu şampiyon bitiren Medipol Başakşehir ligin son maçında pazar günü Kasımpaşa ile karşılacak.

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