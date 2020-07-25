Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu

Son dakika haberi! Süper Lig'de sezonun son haftasında 7 karşılaşma oynandı. Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'den düşen son iki takım oldu.



Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliğini yendi, Sivasspor'un Göztepe deplasmanında mağlup olmasıyla Kara Kartallar sezonu 3. sırada bitirdiler.



Fenerbahçe, ligin son karşılaşmasında kendi evinde Çaykur Rizespor'u yenerek sezonu 7. sırada bitirdi.



GÜNÜN KARŞILAŞMALARI:



Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş

Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor

Göztepe 3 - 1 Sivasspor

Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor

Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK



PUAN DURUMU

LİGİN SON MAÇI BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA ARASINDA



Süper Lig 2019-2020 sezonunu şampiyon bitiren Medipol Başakşehir ligin son maçında pazar günü Kasımpaşa ile karşılacak.