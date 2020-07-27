Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede, hangi takımlar arasında oynanacak?

TFF 1. Lig play off yarı finalleri sona erdi. Akhisarspor - Fatih Karagümrük, Adana Demirspor - Bursaspor eşlemelerinden finale çıkan takımlar belli oldu.

SÜPER LİG PLAY OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.



AKHİSAR SPORU YENEREK FATİH KARAGÜMRÜK FİNALE YÜKSELDİ



TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında Akhisarspor'a konuk olan İstanbul temsilcisi, rakibini 72'de Sabo'nun şık golüyle 1-0 yendi.

3-3'ün rövanşı büyük heyecana sahne oldu. İki takımında topları direkten dönerken; iki direğin arasını geçen tek isim Sabo oldu ve takımını finale çıkardı.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR

Deplasmandan golsüz beraberlikle dönen Adana Demirspor, sahasında rakibini farklı geçti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Adana Demirspor penaltı kazandı. 55. dakikada penaltıyı gole çeviren Erkan Zengin takımını 1-0 öne geçirdi.