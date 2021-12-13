Süper Lig’in 16. haftasındaki Sivasspor – Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek.



Karşılaşma öncesi 19 puanla 12’nci sırada bulunan Anadolu temsilcisi galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.



Galatasaray ise Süper Lig’de oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi. Son 2 maçta ise berabere kaldı.



Galatasaray’ın ligde 23 puanı var ve 8’inci sırada.



SİVASSPOR – GALATASARAY SÜPER LİG 16’NCI HAFTA MÜCADELESİ NE ZAMAN?



Süper Lig’in 16’ncı Haftası’nda Galatasaray ve Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Aralık Pazartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Mücadelede hava durumunun 5 derece olması bekleniyor.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Sivasspor’da Aaron Appindangoyé, Sefa Yılmaz, Fredrik Ulvestad ve Leke James sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecekken, Uğur Çiftçi’nin ise kart cezası bulunuyor.



Isaac Cofie, Pedro Henrique ve Ahmet Oğuz'un karşılaşma öncesinde kart sınırı bulunuyor.



Galatasaray’da ise Sacha Boey ve Marcao sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.



Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, ve Berkan kutlu ise sarı kart sınırında bulunuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Goutas, Camara, Caner, Cofie, Kerem Atakan, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabaré



Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne



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