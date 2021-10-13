Süper Lig'in devleri bilançoyu toparladı: Borç artışı yavaşladı

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırması sonrasında finansal olarak rahatlayan, kredilerinin önemli bir bölümünü TL'ye çevirip uzun vadeye yayan futbol kulüpleri yılın ilk çeyreğinde nefes aldı. 31 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan 2021'in ilk çeyrek bilançolarında gelirler katlanırken, zararların önemli bölümü eritildi. Borçların TL'ye çevrilmesinin etkisiyle azalan kur farkı gelirleri borç büyümesini yavaşlatırken, öz kaynaklarda da toparlanma yaşandı. Futbolculara ödenen ücretlerin sınırlanması ise kâra geçişte etkili oldu.

GELİRLER KATLANDI



Sabah gazetesinden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yılın ilk çeyreğinde toplam geliri, yüzde 131 artarak 1 milyar 75 milyon lirayı geçti. Fenerbahçe gelirini yüzde 292 artırarak 471.3 milyon liraya çıkarıp, en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Trabzonspor gelirini yüzde 41, Beşiktaş yüzde 80, Galatasaray ise yüzde 87 artırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirinin 8 milyon liradan 38 milyon liraya, sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinin ise 52.7 milyon liradan 151.3 milyon liraya çıktığı gözlendi. Beşiktaş'ta da UEFA gelirinin 5.5 milyon liradan 99.9 milyon liraya çıktığı dikkat çekti. Gelir lideri olan Fenerbahçe'nin sporcu bonservis satış geliri 36.5 milyon liraya ulaştı.



FENER'DEN REKOR KÂR



Kur farkı giderlerinin azalması ve gelirlerdeki artış, futbol kulüplerinin ilk çeyrekte zararlarını azalttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 31.2 milyon lira zarar eden Fenerbahçe, 255.5 milyon TL ile rekor kâr açıkladı. Gelirini yüzde 292 artırırken, maliyetlerindeki artışın yüzde 80'de tutulması kârlılığın toparlanmasında etkili oldu. Galatasaray 39 milyon TL zarardan 36 milyon TL kâra geçti. Beşiktaş'ın zararı 40 milyon liradan 6 milyon liraya indi.



BORÇ ARTIŞI YAVAŞLADI



Dört kulübün mayıs sonunda 12 milyar lira olan toplam borcu, ağustosta 13.2 milyar liraya çıktı. Borçlardaki artış yüzde 9'da kaldı. Fenerbahçe'nin borcu 3 ayda 3 milyar 740 milyon liradan 4 milyar 348 milyon liraya çıktı. Mayıs sonunda 3.4 milyarı geçen kısa vadeli borçlar, yapılandırmanın etkisiyle 877 milyona inerken, uzun vadeli borçlar 300 milyon liradan 3 milyar 470 milyona çıktı. Beşiktaş'ın borcu yüzde 1'den daha az artarken, Galatasaray'ın borcu yüzde 11 artarak 3 milyar 360 milyona, Trabzon'un borcu ise yüzde 10 artarak 1 milyar 558 milyon liraya yükseldi.