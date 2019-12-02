Talisca mutlu sona ulaştı, Çin'de şampiyon oldu (15 gol 2 asist)

Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında Portekiz ekibi Benfica’dan kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaş’taki macerasının ardından Çin Ligi’ne geçiş yapmıştı.

2 yıldır Guangzhou Evergrande’de görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu, dün takımıyla şampiyon oldu. Çin Ligi’nde son haftaya kadar süren yarışta dün Shanghai Shenhua’yı ağırlayan yıldız ismin kulübü, rakibini 3-0’lık skorla geçip 70 puanla ipi göğüsledi.

Talisca, farklı galibiyete 1 asistlik katkı sağladı.

2019 yılının tamamında Guangzhou Evergrande formasıyla 27 maça çıkan Talisca yılı 15 gol 2 asistle tamamladı. Talisca yarım sezon oynadığı 2018 yılında ise 18 maçta 16 gol atmıştı.

Talisca'nın Ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız ismin, yine Siyah-Beyazlılar’ın listesinde yer aldığı konuşuluyor. Ancak Çin'deki yüksek maaşı transferin önündeki açmaz.



Pereira, ligi üçüncü bitirdi



Ligde Bursaspor’un eski oyuncusu Cedric Bakambu’nun formasını giydiği Beijing Gouan, 70 puanla 2.sırada tamamlarken geçen sezon Çin Süper Ligi’nde şampiyon olan eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Shanghai SIPG ise 66 puanla 3. oldu.

DİLMEN: BİR TANE DAHA TALİSCA OLSA...