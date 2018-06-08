Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, son 2 sezonda Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı 6 aylığına kiraladı.
Çin kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takımın İtalya'daki kampına katılacağı ifade edildi.
Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da bulunan Talisca, siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 20 gol attı.
CENK TOSUN'A DEĞİL TOSİC'E RAKİP OLDU
Süper Lig'in son haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın Cenk Tosun'a rakip olacağını ifade etmişti. Ancak bugün gerçekleşen transferin ardından Talisca, geçtiğimiz günlerde yine Çin ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic ile rakip oldu.
Talisca'nın yeni takımı belli oldu
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Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, Çin'in Guangzhou Evergrande ekibi tarafından 2018 yılının sonuna kadar kiralandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, son 2 sezonda Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı 6 aylığına kiraladı.