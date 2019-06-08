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A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı.

A Milliler, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar 40. dakikada Cengiz Ünder'le farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca A Milliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üçüncü maçlar sonunda puanını 9'a yükselten Türkiye, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda liderliğe yükseldi. 6 puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı

A Milli Takım'da sakatlıkları sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılan Ozan Kabak, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un yanı sıra Gökhan Akkan, Emre Taşdemir, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Ömer Ali Şahiner ve Enes Ünal da Fransa maçının kadrosunda yer almadı.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.



Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalıyor. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen doldu. Karşılaşma öncesinde stadyumda 42 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Mücadele öncesi ve sırasında taraftarların bayraklarla yaptıkları görsel şov, güzel görüntüler ortaya çıkardı.



A Milliler Euro 2020 elemelerinde deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 kendi sahamızda Moldova'yı da 4-0 yenmişti.



Ay-yıldızlı ekip bu maçı kazanması halinde grupta liderliğe yükselecek.



İLK 11'LER



TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



FRANSA: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe