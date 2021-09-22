Tarihte ilk kez 'kafa vuruşunun olmadığı' maç yapılacak

Futbolun beşiği İngiltere bu oyunun tarihine geçecek bir karşılaşmaya sahne olacak. İlk kez bir futbol maçı, mücadele esnasında topa kafayla vurmanın yasak olduğu bir şekilde oynanacak.



Bilimsel araştırmalar, bunama/demans gibi bazı beyin hastalıklarıyla, uzun yıllar futbol topuna kafayla vurmak arasında bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.

Milliyet gazetesinden Onur Dinçer'in haberine göre buradan hareket eden ve içlerinde Gary Lineker, Alan Shearer, Kevin Keegan gibi eski ünlü futbolcuların da bulunduğu bir grup organizatör, kafa vuruşunun olmadığı bir futbol maçını gündemlerine aldı.



Özel maç pazar günü Spennymoor kentindeki Brewery Field Stadı’nda yapılacak ve eski profesyonel futbolcular karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte organizasyonu düzenleyenler, bir yandan bu sağlık riskine dikkat çekmek isterlerken, diğer yandan da ilerde olası bir kural değişikliğiyle kafa vuruşunun olmadığı gelecekteki futbolun nasıl bir şey olacağını test etmeyi hedefliyorlar.

Bir anlamda pilot bir futbol maçı olacak bu mücadelenin her iki devresinde yasak iki farklı şekilde uygulanacak. Maçın ilk yarısında futbolcular sadece ceza sahası içinde kafayla topa vurabilecek. İkinci yarıda tüm sahada kafayla topa vurmak yasak olacak.

Bir oyuncunun kafayla topa temas halinde hakem faul düdüğü çalacak ve rakip takım oyuna serbest vuruş kullanarak başlayacak.

Topa kafayla vurmanın beyin hastalıklarına etkisi olduğunu belirten bilim insanları, şu aşamada futbolda bunun yasaklanması gibi bir talepleri olmadığını, ancak oyunu daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek üzere kafa vuruşunun olmadığı bir futbol maçının mümkün olup olmadığı üzerine dünya futbolunu yöneten kuruluşların kendi denemelerini yapmaları gerektiğini belirtiyorlar.

