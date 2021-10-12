Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık'tan "Futbolcu yerine eşek alsaydım!" isyanı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu sahasında Utaş Uşakspor'la 1-1 berabere kalınca Başkan Şahin Kırbıyık futbolculara ateş püskürdü. Kırbıyık sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Futbolcu alacağıma eşek alsaydım!" ifadelerini kullandı. Tepki gören Mersin ekibinin Başkanı Kırbıyık yeni açıklamasında, "Kimseye verilecek hesabım yok" dedi.

Haberler - Ntvspor 12.10.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 11:46

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık'tan "Futbolcu yerine eşek alsaydım!" isyanı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu, ligin 6. haftasında sahasında Uşakspor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beraberliğin ardından Akdeniz temsilcisi Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık futbolcularına isyan etti.

"Verdiğim onca paraya inek alsaydım" diyen Kırbıyık, "Memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil. Bilin bakalım bu ne!" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımın ardından yoğun tepki ile karşılaşan Bşkan Kırbıyık yeni mesaj yayımladı. 

Kırbıyık, "Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler; bu gücü nereden alıyor, mafya mı diyen beyhudeler... Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması... Bu mu ahlaki? İnsanları yanıma kadar gönderip şampiyonluk sözleri verdirterek göz boyayıp, antin kuntinle hiçbir yerde görülmeyen peşin para alıp, pirimleri takır takır zamanında ödenenlerin sahada yayılması mı ahlaki?" dedi.

Başkan Kırbıyık paylaşımını şöyle sürdürdü: Siz kim oluyorsunuz benim sayfama girip yazılanları okuyorsunuz? Ben kim miyim? Hiçbir şeyi önemsemeyen, sadece Tarsus'a şampiyonluk sözü vermiş biriyim. Canı yanan eşek attan pek sıçrar. Kimseye verilecek hesabım yok. Her kişi yaptığı işin, aldığı paranın hakkını versin. Veremeyen de  antin kuntine gerek yok, 'Yapamıyorum' desin. Yeniden yapılanmak zor değil.

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