Tayfun Korkut, Hertha Berlin ile ilk galibiyetini aldı

29 Kasım’da Tayfun Korkut’u teknik direktör olarak getiren Hertha Berlin sahasında Arminia Bielefeld’i 53. dakikada Stevan Jovetic ve 90+5. dakikada Davie Selke’nin golleriyle 2-0 yendi.



Böylelikle Hertha Berlin ekibi Tayfun Korkut yönetiminde ilk galibiyetini aldı.



Geçen hafta Stuttgart ile 2-2 berabere kalan Hertha Berlin puanını 18’e çıkararak 14. sırada yer alıyor.



Bundesliga’da oynan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 4-1 ve Hoffenheim ise deplasmanda Freiburg’u 2-1 mağlup etti.