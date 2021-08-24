Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda hedef madalya ile dönmek

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı antrenmanlarını sürdürüyor. Son antrenmandan önce, antrenör Ahmet İlker Akın, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu ülke için, 85 milyon insan için, sevdiklerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Buradan götüreceğimiz galibiyetler ve madalya onları inanılmaz onurlandıracak, gururlandıracak. Onların dualarını hissediyoruz. Üzerimize düşen görevi layığıyla yerine getirip, ülkemize döneceğiz. Biz size inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdiden emeklerinize sağlık. Savaşma zamanı" diye konuştu.

Milli Takım Kaptanı Özgür Gürbulak da heyecanlı olduklarını belirterek, "Burada bulunmak bütün sporcuların hayali. Ben o yüzlerce sporcudan biriyim, şükürler olsun. Bu üçüncü olimpiyatım olacak. İki aydan fazladır sürekli sert, ağır antrenmanlar geçirdik. Ailemizden uzak, herkesten uzak, sırf bir amaç ve hedef uğruna. Burada hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bütün takım çok iyi hazırlandı. Artık bu saatten sonra heyecanla maçların başlamasını bekliyoruz çünkü gerçekten de artık maç yapmak istiyoruz. İnşallah çok güzel olacak, buradan başarılarla döneceğimize eminim. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler.

2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI BASKETBOL MAÇ TAKVİMİ

26 Ağustos - Güney Kore

27 Ağustos- Kanada

28 Ağustos- İspanya

29 Ağustos- Kolombiya

30 Ağustos- Japonya