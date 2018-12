Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Bu zorlu mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim basın toplantısında konuştu.

1999-2000 sezonuyla ilgili soruya Fatih Terim: "O günkü takımla bugünkü takım aynı

mı ona bakmak lazım. Aynısını başarabilir mi? Neden olmasın? Ancak önce bir Avrupa

Ligi'ne kalalım. O da henüz garanti değil."



"UEFA, Galatasaray'ın daha önce kazandığı bir kupa. Sonuna kadar gitmek isteyecektir.

Olur, olmaz bilmiyorum ama iddiası bu yönde olacaktır. UEFA'da son kalan takımlar da

aşağı yukarı Şampiyonlar Ligi'ne yakın, çok kolay olmayacak bir yarış gibi gözüküyor."

"Porto ile orada oynadığımız maça bakınca, bir lig maçında bile bulamadığımız

pozisyonlar vardı. Atamadığınız zaman, o takım birinci gidiyor. Devre arasını iyi

kullanabilirsek, her şey olabilir."

"EŞİT KOŞULLARDA YARIŞMIYORUZ"



"Her toplantıda özellikle dile getiriyorum. Biz gerek grubumuzda, gerekse mücadele

eden tüm takımlardan farklı bir durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ne de öyle başladık.

UEFA cezalarımız ve ligde yaşadıklarımız nedeniyle eşit koşullarda yarışmıyoruz."

"Herkes 30'a 40'a transfer yaparken siz transfer yasağıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Bunu özellikle hatırlatıyorum. Neden gruptan çıkamadığımızı konuşurken bunu da

dikkate almak gerekiyor. Bu bir bahane değil, tespit."



"Schalke ile Lokomotiv arasındaki tweetleri espri olarak görüyorum Şampiyonlar Ligi

gibi çok yüksek bir kalibrede oynanan bir oyun içinde bunları espri olarak kabul

ediyorum. Schalke'nin sevincinden dolayı böyle bir tweet attığını, Lokomotiv'in de çok

güzel bir espri yaptığını düşünüyorum."



TERİM'DEN GOMIS AÇIKLAMASI



Gomis takımda kalsayda ligde ve Avrupa'da farklı bir konumda olur muydu? sorusuna

Terim, "Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değildir. Gomis'e hizmetlerinden

dolayı teşekkür ediyorum ama Gomis'in yerine iyi oyuncu alınacağı söylendiği için biz

de onay verdik."



"2 forvet alma niyetimiz söylendiği için biz de evet dedik. Ayrıca satmadan alamayan

bir takımdan bahsediyoruz. Her bonservissiz oyuncu da bonservisi yok diye size uygun

olmuyor. Teknik heyet 'Evet' demeseydi diyorlar. Galatasaray'ın menfaati neyse teknik

heyet 'Evet' der"



"Gomis iyi bir golcü. Olsaydı bazı şeyler değişebilirdi, bu gerçeği inkar etmemeliyiz. Bu

gruptan çıksaydık, kimsenin aklına bu gelmezdi. Kötü sonuçlar olunca doğal olarak

bazı şeyler eleştirilmelidir."



"BENİM GİBİ HAYATI HÜCUMLA GEÇMİŞ BİR HOCA ÜÇLÜYLE, BEŞLİYLE OYNAR MI?"



"Ligdeki durum, cezalar, sakatlıklar herkesin malumu. Allah'tan Şampiyonlar Ligi var da

görüşüyoruz. Ben de taraftarı ve sahanın kenarını özledim. Cezalar ve sakatlıklar, oyun

kurgusu yapmamızı da engelledi."



"Emre'nin ayağı kırıldı, Nagatomo'nun ciğeri söndü. Komorlar diye bir yere gidiyorlar,

Benin diye bir yere gidiyorlar. Yuto şimdi de Asya Kupası'na gidiyor. Bizim geniş bir

kadromuz yok, derin bir kadromuz yok. Yoksa benim gibi hayatı hücumla geçmiş bir

hoca üçlüyle, beşliyle oynar mı?"



"Fizikçi mi iyi değil, doktor mu sıkıntılı... Hepsi kendini ispat etmiş insanlar. Yasin'i ben

scout'ın yanına koydum. Takım koşmuyor diyorsunuz, geçen maç 114 kilometre

koşmuşlar. Galatasaray, 2-0'dan 2-2'ye, 9 kişi oynasa bile engel olmalı."



"40 BİN KİŞİ BİR ANTRENMANA DEĞİL..."



"Galatasaraylılar bunların üstünden gelir. Biz hep beraber bir araya gelmeye devam

etmeliyiz. Sadece 40 bin kişi bir antrenmana değil, tüm camia bir araya gelmek

zorunda. Bu da yavaş yavaş gerçekleşecek inşallah."



SNEIJDER VE MELO KONUSUNA YANIT



"Melo ve Sneijder, bize çok emeği geçmiş, büyük oyuncular. Şartlar ne getirir,

bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla

temasımız olması gerekmiyor, bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Onların ismini

söyleyince bile yüzüm gülüyor."



MARIANO: GALATASARAY HER ZAMAN AVRUPA'DA OLMALI



Çok önemli bir takıma karşı çok zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Mariano,

"Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Yarın oynanacak maçın

öneminin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK AMA..."



Dengeli bir grupta yer aldıklarının altını çizen deneyimli oyuncu, "Diğer gruplara

baktığımızda 'Favori budur' diyebileceğiniz bir takım var. Bizim grubumuzda ise herkes

favoriydi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık ama olmadı. Yapmamız gereken,

taraftarımızın önünde çıkıp, Avrupa'da yola devam etmek." dedi.

"Porto iyi oynayan bir takım." diyen Mariano, "Orada nasıl üstün oynadığımızı kimse

unutmasın ama ilk sırada yer alan takım orayı hak etmiştir." ifadelerini kullandı.