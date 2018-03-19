Terim'den oyuncularına derbi tebriği

Galatasaray’da Fenerbahçe maçından alınan beraberliğin ardından teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına çarşamba gününe kadar izin verdi. Milli maç arasından dolayı bu periyotta futbolcuların dinlenmesini isteyen deneyimli teknik adam, Kadıköy’de ortaya konulan mücadele için oyuncularını tebrik etti. Terim, futbolculara ezeli rekabette berabere kalmanın kendilerini asla sevindirmeyeceğini, ancak lider gidilen deplasmandan lider dönülmesinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Sarı Kırmızılılar'da, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando’nun durumu iyi. Ancak Brezilyalı futbolcu, derbide gördüğü kart ile cezalı duruma düşmüştü. Fernando, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenman ile başlayacak.

