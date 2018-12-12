UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Galatasaray sahasında Porto'ya 3-2 mağlup oldu.

Sarı kırmızılı takım bu skora rağmen, Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda Schalke'ye 1-0 yenilmesiyle grubu 3'üncü sırada noktaladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Fatih Terim, maçın değerlendirmesini yaptı ve geleceğe dair mesajlar verdi.

Yönetimle arasında problem olduğuna yönelik çıkan haberlere değinen Terim, "Ben dün Gomis ile ilgili soruya iyi baktığınızda kimseye bir şey söylemedim. Ben bu kararı verdim dedim. Ama bugün bakıyorum, yönetimle sıkıntılar var deniyor. Benim Abdurrahim'le hiçbir şeyim olmaz" dedi.

"SADECE SANTRFOR PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Devre arasında takıma takviyeler olacağının altını çizen Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajı da verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi gerek veya takviye edilmesi gerek. Ama mevcut arkadaşlarımızın performanslarını dışarıda tartışmayız.

Galatasaray'ın mevcut gününü şampiyonlukla, kupayla iddialı şekilde götürmeye çalışırken, bir yandan da yarını halletmek zorundayız. Bunları en ekonomik şartlarda yapmak zorundayız.

Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Acil yerler belki oralar olabilir ama mayıs ayına geldiğimizde iki oyuncumuzun da kiralık olduğunu düşünürsek eksik yerleri anlayabiliriz. Eğer mümkün ise bazı oyuncuları değerlendireceğiz. 1 Ocak, 1 Temmuz olarak düşünüyoruz. Mümkünse genç, yetenekli oyuncular katmak. Bir tur atacak Galatasaray kendi içerisinde. Derin ve alternatifli bir kadro yapacağız. Ben iyiyim, benden daha iyisi varsa onu seçerim."



"HERKES DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR OLSUN"

Üç kulvarda yola devam ettiklerini söyleyen Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Gol vuruşu, vuruş tekniğiyle ilgilidir. Ben onlarla beraber bu mücadelenin içerisindeyim. Allah da bunu o mevkideki özel oyunculara veriyor. Biz öyle goller kaçırıyoruz ki, kaçırdığımız golleri atmak için önemli golcü olmak da gerekmiyor. Cümlemin arasında söyledim, kaybetmek istemediğimiz bir ekonomiyle halletmeye çalışıyoruz. En sağlıklı şekilde hem takımımızın takviyelerini teknik olarak yapmak istiyoruz, hem de bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırmak istiyoruz. İki maçımız bir de kupa üç maçımız var. Birçok görüşmemiz var. Devam ediyor. İki tane yabancı açığımız var. Galatasaray'ın satması lazım ki alsın. Onun için de bazı görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda paylaşacağız. En az kayba uğramak hatta uğramamak için herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah düşündüklerimize yakın şeyler yapabiliriz. Bir an evvel takıma oyuncular katalım ki devre arasını iyi geçelim. İnanıyorum ki, herkes değişikliklere hazır olsun. Bazı şeyleri yapmak zorundayız. Yakın gelecekte belki de bir Galatasaray Televizyonu'na çıkıp, tüm seyirci sorularını alıp, ucu açık bir röportaj da yapabiliriz. kısa zamanda belki devre arasında ama böyle bir şey yapabiliriz."