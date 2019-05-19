İlk periyot CSKA Moskova'nın 29-20'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı CSKA Moskova'nın 44-42'lik üstünlüğüyle sona erdi.
3. periyot CSKA Moskova'nın 68-62'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı 91-83 kazanan CSKA Moskova 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
Anadolu Efes'te Shane Larkin, 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. CSKA Moskova'da Will Clyburn ve Cory Higgins 20'şer sayıyla oynadı.
Karşılaşmanın son anlarında, Fenerbahçe Beko taraftarlarıyla Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.